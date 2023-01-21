Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

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Galatasaray ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. mücadele edecek.



İki takım arasında ligdeki 53 maçın 32'sini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımda yok.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.



Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş.

KART SINIRINDAKİLER



Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu, Antalyaspor'da ise Soner Aydoğdu kart sınırında.

