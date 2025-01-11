Galatasaray ile Başakşehir 33. randevuda

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 32 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 56 golüne, RAMS Başakşehir 37 golle cevap verdi.



BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR



RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında 11'i Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16 lig maçında sarı-kırmızılılar 8, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.



Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 25, ev sahibi ekip ise 22 gol attı.



SARI-KIRMIZILILAR SON 9 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı.



Rakibiyle yaptığı son 9 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçı da kazanmasını bildi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.



Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

