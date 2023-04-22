Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.

18. RANDEVU



Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.



SON 3 MAÇINI KAZANDI



Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup etti. Aslan 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, sahasında son olarak Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrıldı.



Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda son 13 müsabakada yenilmezken, son 10’undan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.