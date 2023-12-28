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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'ler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'ler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da ile yarın karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe'yi yenerek bu kupada 7'nci defa mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında bu kupayı kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray, daha önce oynadığı 3 final karşılaşmasından ise boynu bükük ayrılan taraf oldu.

TAKIMLARDA SON DURUM

Fenerbahçe'de Fred ile Mert Hakan, Süper Kupa maçında takımlarında yer alacak. Ligde oynanan Kayserispor maçındaki kırmızı kartları sebebiyle Galatasaray derbisinde görev alamayan Fred ile Mert Hakan, Süper Kupa maçında takımlarına destek olacak. Öte yandan sakatlıkları devam eden Zajc ile Becao mücadelede yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynaması beklenmiyor. Okan Buruk'un ligde oynanan karşılaşmaya göre hücum hattında ve orta saha bölgesinde değişikliğe gideceği gelen bilgiler arasında.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera- Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

Ünlü isimler Süper Kupa için Suudi Arabistan'da olacak

Ünlü isimler Süper Kupa için Suudi Arabistan'da olacak

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