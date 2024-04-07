Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.



Olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle karşılaşmaya A takım kadrosuyla çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Şanlıurfa'da U19 futbolcularıyla sahada olacak.



Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise sadece 4 futbolcu bulunuyor.



HAKEMLER



Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.



Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi



Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı