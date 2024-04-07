Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.
Olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle karşılaşmaya A takım kadrosuyla çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Şanlıurfa'da U19 futbolcularıyla sahada olacak.
Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise sadece 4 futbolcu bulunuyor.
HAKEMLER
Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı
Maç için en güçlü olasılık, Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan sonra sahayı terk etmesi 3-0 hükmen mağlup sayılması.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray