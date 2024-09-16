NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 10 maçın 8'ini Galatasaray, birini Gaziantep FK kazandı.

Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez karşı karşıya

ile Gaziantep FK ligde 11. mücadele edecek. 

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...