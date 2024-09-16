Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Gaziantep FK ligde 11. mücadele edecek.



Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.



İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.



Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.