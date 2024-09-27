Galatasaray ile Kasımpaşa 41. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa ile ligde 41. kez rakip olacak.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Paşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.



41. RANDEVU



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.

7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.



LİGDE KAYIPSIZ



Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 6 maçtan da galip ayrılarak, en iyi sezon başlangıcını tekrarlamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan, Paşa karşısında galip ayrılması durumunda en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 20 gol kaydetti. Hücumda etkili performans sergileyen ve maç başı 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'da ligde Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.



Sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Kasımpaşa maçında oynayamayacak.



OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.