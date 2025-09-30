Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya: Takımlar arasından dört katı fark var!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir futbol devine meydan okuyacak. Galatasaray, İngiliz devi Liverpool 'u konuk edecek.

İKİ TAKIM ARASINDA DEV FARK

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki takım arasındaki kadro değeri olarak 4 katı fark var.

Galatasaray 296 milyon euroluk değere sahipken, Liverpool 1.12 milyar euroluk değeriyle dikkat çekiyor.

LİVERPOOL TRANSFERE 500 MİLYON EURO HARCADI



İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.



Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele edecek.



Allison Becker, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Mohamed Salah gibi yıldız oyuncuların top koşturduğu İngiliz ekibi, transfer döneminin rekor bonservis ücretlerini ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon euro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon euro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan 120 milyon euroya Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon euro ödeyen "Kırmızılar" Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon euroya aldı.



Liverpool'un İtalya'nın Parma takımında 31 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.

GALATASARAY'DAN 150 MİLYON EURO



Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'a 27 milyon euro net, Osimhen'e 75 milyon euro ve Singo'ya 30 milyon euro vererecek 135 milyon euroyu kasadan çıkardı.

Galatasaray diğerleriyle birlikte toplam 150 milyon euroya yakın bir harcama yaptı.