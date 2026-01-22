Galatasaray ilk transferini İstanbul'a getiriyor
22.01.2026 22:54
Son Güncelleme: 22.01.2026 22:55
Galatasaray, Noa Lang transferini bitirdi. Futbolcu kısa sürede İstanbul'da olacak.
Serie A devi Napoli'den ayrılığına kesin gözüyle bakılan hücum oyuncusu Noa Lang kariyerine Galatasaray'da devam edecek.
Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol kaydetti ve 709 dakika süre buldu.
Sarı kırmızılılar, Noa Lang transferi için Napoli'yle anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde İstanbul'da olacak.
Noa Lang, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak imza atacak.
Futbolcuyla Fenerbahçe'de temas kurmuştu
7 AY ÖNCE 25 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lang, yaz transfer döneminde PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
YOLCULUĞU TÜRKİYE'DE BAŞLAMIŞTI
2010 yılında üvey babası Nourdin Boukhari, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken Noa Lang, Beşiktaş altyapısında futbola başlamıştı.
Ardından Nantes, Feyenord, PSV, Twente ve Club Brugge gibi takımlarda forma giymişti.