Galatasaray imza peşinde derken kulüpten şaşırtan açıklama geldi! "Böyle bir şey söylemedim"

04.01.2026 15:37

İtalyan devi Napoli'de forma giyen Noa Lang'in geleceğiyle ilgili kulüpten açıklama geldi.

Süper Lig'den Galatasaray'ın Lang'i kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

 

SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

 

Napoli'nin bugün Lazio ile oynadığı maç öncesinde kulübün sportif direktörü Giovanni Manna, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

“AYRILACAĞINI SÖYLEMEDİM”

 

"Lang takımdan ayrılabilir mi?" sorusu sorulan Manna, şöyle cevapladı:

 

“Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz.”

Reuters

Noa Lang'in Napoli'de yaşadığı gol sevinci.

GALATASARAY İDDİASI

 

Hücum oyuncusu Noa Lang için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.

 

"TÜRK KULÜPLERİ İLGİLENİYOR"

 

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Süper Lig'den bazı kulüpler, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli'den bilgi istedi.

 

Bu kulüplerden birinin Galatasaray olduğu ve sarı-kırmızılıların, Lang'in temsilcisiyle görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

NTV

Noa Lang.

Ayrıca Lang'e Avrupa'dan da tekliflerin olduğu belirtilmişti.

 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol kaydetti ve 709 dakika süre buldu.

