Galatasaray imza peşinde derken kulüpten şaşırtan açıklama geldi! "Böyle bir şey söylemedim"

Süper Lig'den Galatasaray'ın Lang'i kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Napoli'nin bugün Lazio ile oynadığı maç öncesinde kulübün sportif direktörü Giovanni Manna, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AYRILACAĞINI SÖYLEMEDİM”

"Lang takımdan ayrılabilir mi?" sorusu sorulan Manna, şöyle cevapladı:

“Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz.”