Galatasaray, Inter'i abluka altına aldı: Hakan Çalhanoğlu ve yeni kaleci!
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemdeyken, Muslera sonrası yeni kaleci de Inter'den gelebilir.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray'a hareketli günler yaşanıyor.
Sarı - kırmızılılar, Bundesliga devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı.
Sane sonrası takviyeleri merak edilen Galatasaray'ın gündeminde Hakan Çalhanoğlu ve yeni kaleci transferi bulunuyordu.
KALECİ İÇİN DE ROTA INTER
Çalhanoğlu için önemli mesafe kat eden ve Inter'de yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen sarı - kırmızılılar, kaleci transferi için de rotasını İtalyan kulübüne çevirdi.
ÇALHANOĞLU'NUN YANINDA SOMMER
Sportmediaset'in haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra kaleci Yann Sommer için de girişimlerde bulundu.
Sarı - kırmızılı kurmayların, deneyimli file bekçisi için soruşturma yaptığı ve nabız yokladığı kaydedildi.
INTER, SATIŞA YANAŞMIYOR
Haberde Inter'in niyetinin ise sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan İsviçreli eldiveni kontratının sonuna kadar takımda tutmak olduğu yazıldı.
PERFORMANSI
Inter ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 36 yaşındaki kaleci, çıktığı 53 maçta kalesinde 55 gol gördü. Sommer, 22 maçta ise kalesini gole kapattı.
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