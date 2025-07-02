Galatasaray, Inter'i abluka altına aldı: Hakan Çalhanoğlu ve yeni kaleci!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray 'a hareketli günler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, Bundesliga devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Sane sonrası takviyeleri merak edilen Galatasaray'ın gündeminde Hakan Çalhanoğlu ve yeni kaleci transferi bulunuyordu.

KALECİ İÇİN DE ROTA INTER

Çalhanoğlu için önemli mesafe kat eden ve Inter'de yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen sarı - kırmızılılar, kaleci transferi için de rotasını İtalyan kulübüne çevirdi.

ÇALHANOĞLU'NUN YANINDA SOMMER



Sportmediaset'in haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra kaleci Yann Sommer için de girişimlerde bulundu.



Sarı - kırmızılı kurmayların, deneyimli file bekçisi için soruşturma yaptığı ve nabız yokladığı kaydedildi.