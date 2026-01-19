Galatasaray ısrarla istedi, kulüpler sonunda el sıkıştı. Kasadan 30 milyon euro çıkabilir
19.01.2026 15:08
Galatasaray, kış transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama konusunda aşama kaydetti.
Galatasaray'da hedef Noa Lang.
İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar,, 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensipte anlaştı.
Galatasaray,, Hollandalı futbolcunun kulübü Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.
30 MİLYON EURO!
İki kulüp arasında kiralama konusunda el sıkışılırken satın alma opsiyonuna dair pazarlıklar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro ise satın alma opsiyonunu içeren ilk teklifini İtalyan yetkililere iletti.
PERFORMANSI
Sezon başında PSV'den Napoli'ye 25 milyon euro karşılığında transfer olan Lang,, 26 maç formasını giydiği Napoli'de 1 gol atıp, 2 asist yaptı.
Noa Lang
YOLCULUĞU TÜRKİYE'DE BAŞLAMIŞTI
2010 yılında üvey babası Nourdin Boukhari, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken Noa Lang, Beşiktaş altyapısında futbola başlamıştı.
Ardından Nantes, Feyenord, PSV, Twente ve Club Brugge gibi takımlarda forma giymişti.