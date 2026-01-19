Galatasaray ısrarla istedi, kulüpler sonunda el sıkıştı. Kasadan 30 milyon euro çıkabilir

Galatasaray'da hedef Noa Lang.



İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar,, 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensipte anlaştı.



Galatasaray,, Hollandalı futbolcunun kulübü Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.



30 MİLYON EURO!



İki kulüp arasında kiralama konusunda el sıkışılırken satın alma opsiyonuna dair pazarlıklar devam ediyor.



Sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro ise satın alma opsiyonunu içeren ilk teklifini İtalyan yetkililere iletti.



PERFORMANSI



Sezon başında PSV'den Napoli'ye 25 milyon euro karşılığında transfer olan Lang,, 26 maç formasını giydiği Napoli'de 1 gol atıp, 2 asist yaptı.