Galatasaray İstanbul'a getirmişti, Fenerbahçe bitiriyor. Can Armando Güner için ortalık karıştı
13.01.2026 09:06
Son Güncelleme: 13.01.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ancak sonuçlandıramadığı Can Armando Güner transferinde Fenerbahçe de devreye girdi.
Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner'i transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirmişti.
Alman kulübünün sportif direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında genç futbolcu için Galatasaray'dan teklif gelmediğini açıklamıştı.
“BİZE HASTAYIM DEDİ, TEKLİF GELMEDİ”
Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etmişti.
GERİ DÖNMÜŞTÜ
Yaşanan gelişmelerin ardından 18 yaşındaki futbolcu, Almanya'ya geri dönmüştü.
Can Armando Güner.
FENERBAHÇE, TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Bu durum sonrası Süper Lig'den Fenerbahçe de devreye girdi ve transfer görüşmeleri için oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Can Armando Güner’in temsilcisiyle bir araya geldi ve kulübün oyuncuya yönelik planlamasını anlattı.
YANIT BEKLENİYOR
Haberin devamında oyuncunun temsilcisinin Can Armando ve ailesiyle görüşerek Fenerbahçe’ye geri dönüş yapacağı belirtildi.
Can Armando Güner.
Güner cephesinden olumlu bir yanıt gelmesi halinde Fenerbahçe'nin resmi teklif yapacağına vurgu yapıldı.
KARİYERİ VE PERFORMANSI
Schalke altyapısında yetişen Can Armando Güner, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkarken bu müsabakalarda 32 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.