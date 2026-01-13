Galatasaray İstanbul'a getirmişti, Fenerbahçe bitiriyor. Can Armando Güner için ortalık karıştı

Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner'i transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirmişti.

Alman kulübünün sportif direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında genç futbolcu için Galatasaray'dan teklif gelmediğini açıklamıştı.

“BİZE HASTAYIM DEDİ, TEKLİF GELMEDİ”

Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etmişti.

GERİ DÖNMÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından 18 yaşındaki futbolcu, Almanya'ya geri dönmüştü.