Galatasaray İstanbul'a getirmişti, transfer bitiyor derken şaşırtan açıklama geldi! "Hastayım dedi, teklif yok"

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

“BİZE HASTAYIM DEDİ, TEKLİF YOK”

Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini söyleyen Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etti.

Schalke altyapısında yetişen 18 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkarken bu müsabakalarda 32 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.