Galatasaray - İstanbulspor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha



İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma İstanbulspor'un santra vuruşuyla başladı.

4' Kerem'in çevirdiği topta Mertens ceza sahası dışından şutunu çekti savunma topu uzaklaştırdı.

7' İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya yerde kaldı hakem oyunu durdurdu.

9' Zaha'nın ceza sahasından içeri çevirdiği topa Mertens vurdu İstanbulspor savunması kalesindeki tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Kerem Demirbay'ın serbest vuruştan içeriye çevirdiği ortaya kimse dokunamadı top auta çıktı.

11' İstanbulspor'da Ali Yaşar, Tete'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem oyunu durdurarak sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

15' Sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği top İstanbulspor savunması tarafından kornere gönderildi.

19' Emir Kaan'ın müdahalesi sonrası Kaan Ayhan yerde kaldı hakem Galatasaray lehine faul düdüğünü çaldı.

23' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan topu içeriye çevirdi meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'da kaldı.

25' Torreira ile birlikte kafa topuna yükselen Simon Deli yerde kaldı oyun bir süreliğine durdu.

27' İstanbulspor'da Ndao'nun ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü!

28' GOL! İstanbulspor'da ceza sahasına yapılan ortaya Sambissa kafa vurdu top ağlarla buluştu. Konuk ekip 1-0 öne geçti.

31' Ceza sahasında topla buluşan Tete şutunu çekti top Alp Arda'nın kontrolünde kaldı.

32' Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

33' GOL İPTAL! Ndao'nun ceza sahası içerisinde son çizgiden içeriye çevirdiği top Emir Kaan'ın şutunda ağlarla buluştu. Ancak yapılan incelemelerin ardından pozisyon öncesi kullanılan köşe vuruşunda İstanbulsporlu futbolcunun elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Galatasaray incelemenin ardından penaltı kazandı.

36' GOL! Kerem Aktürkoğlu penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

39' Kerem Aktürkoğlu, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

40' Emir Kaan'ın içeriye çevirdiği topa Ndao'dan önce Muslera müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

42' Mauro Icardi, ısınmaya gitti.

42' İstanbulspor'da Emir Kaan'ın ceza sahası içinde yaptığı röveşata az farkla auta çıktı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave süre eklendi.

45+2' Fernando Muslera ceza sahası dışında topu kafayla karşıladı Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+3' Okan Erdoğan ve Wilfried Zaha yaşanan gerginlik sonrası sarı kart gördü.

45+4' İstanbulspor'da Emir Kaan da sarı kart gördü.

45+5 Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın başlama vuruşuyla hareketlendi.

46' Galatasaray'da Tete oyundan çıktı yerine Mauro Icardi dahil oldu.

51' İstanbulspor'da savunma arkasına sarkan Emir Kaan ceza sahasından vuruşunu yapmak istedi Torreira topu kornere çıkardı.

54' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortayı İstanbulspor'un savunması uzaklaştırdı.

55' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

57' Kerem Demirbay köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı, İstanbulspor'da Mehmet Yeşil topu uzaklaştırdı.

59' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği ortada Alp Arda topu kontrol etmekte zorlandı. İkinci müdahale esnasında Zaha ile çarpışan kaleci yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çalarak sağlık ekibini sahaya davet etti.

62' İstanbulspor'da Muammer'in pasında Ndao topla buluştu ceza sahası içerisinde şut açısı arayan Ndao'ya Davinson Sanchez engel olarak topu kornere çıkardı.

62' Köşe vuruşunda vakit geçirdiği için İstanbulsporlu Loshaj sarı kart gördü.

64' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazdan şutunu çekti top auta çıktı.

64' Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay yerini Tanguy Ndombele'ye bıraktı.

66' İstanbulspor'da Alassane Ndao çıktı yerine Mendy Mamadou oyuna dahil oldu.

67' GOL! Galatasaray'da kullanılan serbest vuruşun ardından Mauro Icardi topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.