Galatasaray istatistikleri alt üst etti: Avrupa'da zirveye oturdu

Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluğun anahtarı olan iç saha performansını bu sezon da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip RAMS Park'ta en son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a mağlup olurken, evinde 575 gündür maç kaybetmiyor.

Bu sezon iç sahada 15'te 15 yapan Galatasaray, toplam 32 maçtır (30 galibiyet, 2 beraberlik) taraftarının önünde kaybetmedi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Sabah'ın haberine göre, Okan Buruk'un öğrencileri Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada yenilmezlik serisiyle zirveye oturdu.

İngiltere'den Liverpool 26 maçla ikinci olurken, Manchester City ve İspanya'dan Atletico Madrid ise 25'er karşılaşmayla üçüncü sırada yer aldı.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven 22 karşılaşma ile 4. sırada bulunurken, Real Madrid ise 18 maçlık iç saha serisiyle 5. sırada kendine yer buldu.