Galatasaray istedi, efsane isim devreye girdi: "Hemen Barcelona'dan ayrıl!"

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 'da transfer hareketliliği devam ederken, açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Leroy Sane transferiyle dönemi açan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen takviyesi için yoğun uğraşlarını sürdürüyordu. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni bir kaleci transfer etmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen yer alıyordu.

"BARCELONA'DAN AYRILMALI"

Bild'e konuşan efsane isim, "Bence ter Stegen artık Barcelona'da forma şansı bulamayacak. Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyorsa düzenli olarak oynamalı. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa transfer olmalı." ifadelerini kullandı.

"ONU ANLIYORUM AMA..."



Tecrübeli eldivenin ayrılması gerektiğini savunan Matthaus, "Marc-Andre ter Stegen'i anlıyorum. İyi bir performans sergiledi, kaptanlık yaptı ve Barcelona'da güzel bir hayatı var. Ancak Barcelona'nın başka fikirleri ve planları olduğunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI



33 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giydi ve 11 gol yedi. ter Stegen, 1 kez de kalesini gole kapattı.