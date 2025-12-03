Galatasaray, Jhon Duran hakkında suç ihbarında bulundu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti.

Kadıköy'de oynanan maçta sarı-lacivertliler, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı golle eşitliği sağlamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketten dolayı sarı-kırmızılılar, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran ile ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK’ya sevkine gerek görülmemişti.