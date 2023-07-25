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Galatasaray, Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti

Galatasaray, Zaha transferini duyurduğu videoda dikkat çeken Sky Sports muhabiri Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti.

Galatasaray, Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti

, Wilfried Zaha transferini duyururken "Galatasaray" telaffuzuyla gündeme gelen Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti.

Jo Wilson'ın sarı kırmızılıların Wilfried Zaha transferini duyurmasının ardından çalıştığı Sky Sports'un sosyal medya hesabından spikerin İstanbul'a bir gezi planladığı mesajı paylaşıldı.

Galatasaray, bu paylaşımı alıntılayarak Jo Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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