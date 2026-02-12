Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu)

12.02.2026 16:36

Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu)
Anadolu Ajansı

Galatasaray-Juventus maçı ne zaman?

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında sahasında İtalya'nın zorlu ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak ilk maçı sahasında oynayacak olan Galatasaray, rövanş maçı öncesinde Juventus karşısında skor avantajını sağlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Kenan Yıldızlı Juventus karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın Juventus maçı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

 

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

 

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI BİLET FİYATLARI

 

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.

 

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

 

Premium: 42 bin 500 lira

 

Delux: 40 bin lira

 

Lux: 38 bin lira

 

Classic: 35 bin lira

 

1. Kategori: 26 bin lira

 

2. Kategori: 24 bin lira

 

3. Kategori: 22 bin lira

 

4. Kategori: 20 bin lira

 

5. Kategori: 18 bin lira

 

6. Kategori: 16 bin lira

 

7. Kategori: 15 bin lira

 

8. Kategori: 10 bin lira

 

9. Kategori: 8 bin lira

 

10. Kategori: 2 bin 250 lira

 

11. Kategori: 2 bin lira