Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu)
12.02.2026 16:36
Galatasaray-Juventus maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında sahasında İtalya'nın zorlu ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak ilk maçı sahasında oynayacak olan Galatasaray, rövanş maçı öncesinde Juventus karşısında skor avantajını sağlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Kenan Yıldızlı Juventus karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın Juventus maçı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.
Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Premium: 42 bin 500 lira
Delux: 40 bin lira
Lux: 38 bin lira
Classic: 35 bin lira
1. Kategori: 26 bin lira
2. Kategori: 24 bin lira
3. Kategori: 22 bin lira
4. Kategori: 20 bin lira
5. Kategori: 18 bin lira
6. Kategori: 16 bin lira
7. Kategori: 15 bin lira
8. Kategori: 10 bin lira
9. Kategori: 8 bin lira
10. Kategori: 2 bin 250 lira
11. Kategori: 2 bin lira