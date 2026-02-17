Galatasaray, Juventus'u 5 golle devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde tur kapısını araladı
17.02.2026 09:18
Son Güncelleme: 17.02.2026 22:37
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u farklı mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile İtalya Ligi Serie A temsilcisi Juventus'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 60. dakikada Davinson Sanchez, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un sayıları ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners'tan geldi.
Juventus'ta Cabal, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından Galatasaray, rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Bu eşleşmenin rövanşı, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da oynanacak.
İki takım oyuncuları arasında yaşanan hava topu mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 5-2 JUVENTUS
1' Maç başladı.
6' İlk tehlike Galatasaray'dan! Organize paslarla rakip yarı alana yerleşen sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Gabriel Sara ile yaptığı verkaç sonrası yay üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin yanından auta gitti.
15' GOOL! Galatasaray 1-0 önde! Juventus ceza sahasında yaşanan karambol sonrası boşta kalan topa tek vuruş yapan Gabriel Sara'nın şutu ağlarla buluşta ve skor 1-0'a geldi.
16' Maalesef top ağlarda… Galatasaray ceza sahasına gönderilen topa yükselen Kalulu'nun kafa vuruşunu Uğurcan çeldi. Dönen topu Koopmeiners tamamladı ve skor 1-1 oldu.
32' Juventus öne geçti... Hızlı hücum şansı yakalayan konuk ekipte Koopmeiners, McKennie'nin ara pasıyla ceza sahasına girdi. Sert bir şut çıkaran Hollandalı futbolcu, skoru 2-1 yaptı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
49' GOOL! Galatasaray beraberliği yakaladı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci sektirdi. Dönen topu Noa Lang tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.
60' GOOL! Galatasaray yeniden önde! Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ortasını kafasıyla filelere gönderen Davinson Sanchez, skoru 3-2 yaptı.
68' KIRMIZI KART! Juventus'ta Cabal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
75' GOOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Ön alan baskısıyla rakibini çıkarmayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaptığı topu Noa Lang bitirdi ve skor 4-2'ye geldi.
86' GOOL! Fark 3'e çıktı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Sacha Boey'in sert şutu ağları sarstı ve Galatasaray, Juventus karşısında 5-2 öne geçti.
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Juventus'tan Khephren Thuram'ın ikili mücadelesi.
BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı. Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey görev bekledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kazandıkları ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Icardi, Eren, İlkay ve Boey'u Juventus karşısında yedeğe çekerken Mario Lemina'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Sallai, Jakobs, Sara, Torreira ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
SANE, 4 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı.
Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.
KENAN YILDIZ, JUVENTUS'UN İLK 11'İNDE
İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı mücadele etti. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giydi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.