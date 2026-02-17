BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı. Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kazandıkları ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Icardi, Eren, İlkay ve Boey'u Juventus karşısında yedeğe çekerken Mario Lemina'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Sallai, Jakobs, Sara, Torreira ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.