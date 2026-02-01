Galatasaray, Kayserispor karşısında üç puanı dört golle aldı
01.02.2026 16:36
Son Güncelleme: 01.02.2026 21:59
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini farklı mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Opoku (k.k.), 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü kez yenilen Kayserispor ise 15 puanla 17. basamakta yer aldı.
Galatasaray, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Galatasaraylı Osimhen ile Kayserispor kalecisi Bilal'in mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 4-0 KAYSERİSPOR
1' Maç başladı.
7' İlk tehlike Kayserispor'dan! Sol kanattan gelişen atakta Benes'in pasıyla ters kanatta topla buluşan ve ceza sahasına girmeden şutunu çeken Furkan Soyalp'in vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.
7' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sarı-kırmızılıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasını yapan Yunus'un topuna ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.
25' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Kayserispor savunmasında Denswil'in geri pası kısa düştü. Osimhen, kovaladığı topa hamle yaptı ve ceza sahası içinde kaleci Bilal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
26' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
60' GOL! Galatasaray 3-0 önde! Kayserispor yarı alanına gönderilen uzun topa hareketlenen Osimhen, ceza sahasının hemen önünde olan Sara'yı gördü. Brezilyalı futbolcunun tek vuruşu fileleri sarstı.
69' GOL! Fark 2'ye indi! Kayserispor'un yakaladığı hızlı hücum fırsatında savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Cardoso, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi mağlup etti ve skor 3-1'e geldi.
70' GOL İPTAL! Kayserispor'un golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+2' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! VAR incelemesinin ardından sarı-kırmızılılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı.
90+4' GOL! Topun başına geçen Mauro Icardi, penaltıyı gole çevirdi.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.
Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang.
LANG, İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.
ASPRILLA YEDEKTE
Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Lang, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.