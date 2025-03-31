Galatasaray Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var.

İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda yapılan son 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadele de berabere tamamlandı. Cimbom, söz konusu maçların 3'ünde de kalesini gole kapadı.

