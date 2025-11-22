Galatasaray Kadın Basketbol Takımı hocası açıklandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun'dan boşalan başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.1



Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Fırat Okul getirilmiştir. Yeni başantrenörümüzün ekibinde, yardımcı antrenör olarak Murat Tuna görev yapacaktır. Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.