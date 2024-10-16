Galatasaray Kadın Futbol, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.



İsveç Futbol Federasyonundan Tess Olofsson'un yöneteceği karşılaşmada Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yardımcı hakem olarak görev alacak.



Galatasaray Petrol Ofisi, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.



Roma ise ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi.