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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Lyon’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

Tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar 'nde mücadele etmeye hak kazanan Kadın Takımı, A Grubu ilk haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Oluwatosin Demehin, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Ebru Topçu, Ecem Esen, Arzu Karabulut, Maria Usme, Andrea Staskova 11'i ile başladı.

Mücadelenin 34. dakikasında Kadidiatou Diani kaydettiği golle öne geçen Fransa temsilcisi, 45. dakikada Vanessa Gilles’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Kadidiatou Diani kendisinin 2. takımının ise 3. golünü atarak, farkı 3’e çıkardı. Söz konusu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla , Devler Ligi'nde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kadınlar A Grubu ikinci hafta maçında 17 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak. A Grubu’nda oynanacak diğer müsabakada Lyon, aynı gün TSİ 22.00’de Wolfsburg’a konuk olacak.

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