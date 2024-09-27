Galatasaray Kadın Futbol takımının Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımı, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmayı başarmıştı.

UEFA tarafından yapılan kuranın ardından A grubuna yerleşen sarı-kırmızılılar, Lyon, Wolfsbrug ve Roma ile mücadele edecek.