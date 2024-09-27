Galatasaray Kadın Futbol takımının Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ilk kez katıldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A grubuna yerleşti. Sarı-kırmızılılar, Lyon, Wolfsburg ve Roma ile mücadele edecek.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımı, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmayı başarmıştı.
UEFA tarafından yapılan kuranın ardından A grubuna yerleşen sarı-kırmızılılar, Lyon, Wolfsbrug ve Roma ile mücadele edecek.
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