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Galatasaray Kadın Futbol takımının Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ilk kez katıldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A grubuna yerleşti. Sarı-kırmızılılar, Lyon, Wolfsburg ve Roma ile mücadele edecek.

Galatasaray Kadın Futbol takımının Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın takımı, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmayı başarmıştı.

UEFA tarafından yapılan kuranın ardından A grubuna yerleşen sarı-kırmızılılar, Lyon, Wolfsbrug ve Roma ile mücadele edecek. 

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