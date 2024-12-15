Galatasaray, kadınlarda Spor Toto Judo Süper Lig şampiyonu oldu
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Federasyonun Ankara'daki tesislerinde yapılan Süper Lig kadınlar müsabakaları sonucu madalya kazanan kulüpler şöyle:
1. Galatasaray
2. Aksaray Çağlayan Spor Kulübü
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
3. Sancaktepe Belediyespor
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