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Galatasaray kafilesi Adana’ya geldi

Süper Lig’in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana’ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

Galatasaray kafilesi Adana’ya geldi

Ligde son olarak karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden , cuma günü Yeni Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray kafilesi Adana’ya geldi - 1

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius."

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