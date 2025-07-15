Galatasaray kaleci transferinde bambaşka bir isme yöneldi: Maçlardan önce ritüel yapıyor
Kaleci arayışına devam eden Galatasaray, resmi adımı attı. Sarı kırmızılılar maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelen Manchester City'nin kaleciyle temas kurdu.
Fernando Muslera'nın yerine güçlü bir isim getirmek isteyen Galatasaray, Manchester City'nin 31 yaşındaki kalecisi Ederson'la temas kurdu.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, kaleci transferini bitirmek istiyor. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın transfer komitesi Ederson'un transfer şartlarını resmi olarak sordu.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan ve geçtiğimiz mart ayınd adı Fenerbahçe ile anılan Ederson'un maaş beklentisinin karşılanması durumunda, transferi sonuçlandırmak için adımlar atılabileceği aktarıldı.
40 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.
Ederson geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlarım bana bir sürü haber gönderiyor ama bunların %99'u yalan haber. Sizi anlıyorum. Sosyal medyada etkileşim almak için habere ihtiyacınız var. Anlıyorum ama adımın etrafında çok fazla yalan haber dolaşıyor." demişti.
MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL YAPIYOR
Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.
Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullandı.
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