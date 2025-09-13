Galatasaray, kalesini yine gole kapattı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla yendi.



Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte defansif anlamda başarısını da sürdürdü ve gol yemeden maçı tamamladı.



Cimbom, ligde oynadığı 5 mücadelenin 4'ünde kalesini gole kapatırken, sadece Çaykur Rizespor müsabakasında gol yedi.



Aslan kalesinde gördüğü 1 golle en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.