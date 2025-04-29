Galatasaray kampını ziyaret eden küçük Çınar hayatını kaybetti
Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray kampını ziyaret eden minik Çınar Yunus hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın sezonun ilk devresinde Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde Galatasaray kampını ziyaret eden minik Çınar Yusuf Tozantaş yaşam mücadelesini kaybetti.
Çınar Yusuf bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Minik Çınar, Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli ziyaret ederek futbolcularla tek tek fotoğraf çekinerek imza alarak hayalini gerçekleştirmişti.
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