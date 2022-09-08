Galatasaray KAP'a bildirdi: İşte 5 transferin maliyeti

Galatasaray Kulübü, yeni transferleri Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross Jensen ve Yusuf Demir'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

MAURO ICARDİ



Sarı Kırmızılı ekip, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euroluk kısmı ise şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.



YUSUF DEMİR



Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir transerine ilişkin

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.



Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı.



Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin euro, 750 bin euro, 850 bin euro ve 950 bin euro ödeneceği kaydedildi.



MATHİAS ROSS JENSEN



Galatasaray Kulübü, diğer bir transferi 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in de 4 yıllığına kadroya katıldığını duyurdu.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin euro tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.



Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin euro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



MİLOT RASHİCA



Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1,5 milyon euro ücret ödenecektir." denildi.



JUAN MATA İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME



Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin euro ücret ödenecektir." denildi.



GALATASARAY'DA HANGİ FUTBOLCULARLA YOLLAR AYRILDI?



Galatasaray'da Ömer Bayram, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan'ın takımdan ayrılıkları duyuruldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6 futbolcunun takımdan ayrılış detayları aktarıldı.



Eyüpspor ile anlaşan Ömer Bayram'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncuya kontrat fesih bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.



Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'ne kiralandığı bildirildi. İki oyuncunun 2022-2023 sezonunda alacağı maaşın başkent ekibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.



Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın ise bedelsiz olarak Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandığı belirtildi. Luyindama'nın 1 milyon 50 bin euroluk maaşının 500 bin euro kısmının Galatasaray tarafından ödeneceği aktarıldı.



Oğulcan Çağlayan'ın da bedelsiz olarak Bitexen Giresunspor'a kiralandığı kaydedildi. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun maaşının tamamını Karadeniz ekibinin karşılayacağı belirtildi.



Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Atalay Babacan'ın ise Sarıyer'e kiralık olarak transferinin gerçekleştiği duyuruldu.