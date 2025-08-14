Galatasaray, Karagümrük karşısında 2'de 2 peşinde: Muhtemel 11

Son şampiyon evine dönüyor.



Galatasaray, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile ikinci haftanın açılışında karşılaşacak.



Lige 3 puanla başlayan Okan Buruk'un ekibi, 12 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde.

OSİMHEN YEDEK BAŞLAYABİLİR



Sarı kırmızılılarda takıma geç katılan Victor Osimhen'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor.



Sakatlık dönüşünde çalışmalara başlayan kaptan Icardi'nin ise maç kadrosunda olması beklenmiyor.



İlk haftada Başakşehir maçı ertelenen konuk Fatih Karagümrük ise yeni sezondaki ilk sınavını verecek.



Saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

MUHTEMEL 11



Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Lemina, Torreira; Yunus, Sara, Sane ve Barış Alper.

