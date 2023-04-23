Galatasaray, Karagümrük karşısında: Icardi yerine Zaniolo (11'ler belli oldu)

Galatasaray, üst üste dördüncü galibiyetini arıyor. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri, haftaya 69 puanla liderlik koltuğunda giriyor.



Galatasaray'da tedavisi süren Mauro Icardi forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te Viviano ve Shukurov kart cezalısı.



Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo

Karagümrük: Batuhan; Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini; Mbaye Diagne