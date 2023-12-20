Galatasaray, Karagümrük'ü ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına kayıpsız çıkma peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri topladığı 40 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor.



GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira'nın yanı sıra kart cezalısı Fernando Muslera forma giyemeyecek.



Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Sacha Boey ve Davinson Sanchez, kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak.



Fatih Karagümrük'te kart cezaları bulunan Ceccherini, Shukurov ve Güven Yalçın forma giyemeyecek.



RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi



Vavacars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna

