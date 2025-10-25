NTV.COM.TR

Galatasaray - Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Galatasaray - Karşıyaka mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları  için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Peki Galatasaray - Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…

GALATASARAY - KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’inde Galatasaray - Karşıyaka mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

