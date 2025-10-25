Galatasaray - Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Galatasaray - Karşıyaka mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Galatasaray - Karşıyaka parkeye çıkıyor. Karşıyaka zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Galatasaray - Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
GALATASARAY - KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Lig’inde Galatasaray - Karşıyaka mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
