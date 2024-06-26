Galatasaray kasayı dolduracak: 50 milyon euroluk plan

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verirken, gelecek sezon planlamasında yer almayan oyuncularının satışıyla kasayı doldurmak istiyor.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yapılacak oyuncu satışlarından yaklaşık 50 milyon euroluk gelir hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'da özellikle transferleri gündemde olan Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete'den kulübün kasasına ciddi bir kazancın gireceği aktarıldı.

Haberde Zaniolo için Atalanta ve Fiorentina'nın devrede olduğu belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu için ise Real Sociedad ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olduğu vurgulandı.

Ziyech ve Zaha'ya Suudi Arabistan'dan bazı takımların yakın takipte olduğu, ayrıca Zaha için Premier Lig'den de ilgi olduğu öne sürüldü.

Tete'ye ise Rusya ve Brezilya'dan teklifler geldiği ifade edildi.