Galatasaray, Kasımpaşa karşısında farkı kazandı! Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider kapattı
21.12.2025 18:07
Son Güncelleme: 21.12.2025 21:55
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti ve ilk yarıyı lider olarak kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 42'ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider olarak kapattı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. basamakta yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray'ın ilk golünün ardından Barış Alper ve Kaazımcan'ın yaşadığı sevinç.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 3-0 KASIMPAŞA
1' Maç başladı.
6' Galatasaray gole yaklaştı! Sallai'nin ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Abdülkerim Bardakcı indirdi. Tamamlamak isteyen Davinson Sanchez'in kafa vuruşu auta gitti. Pozisyonun bitmesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı.
10' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sol kanatta topla buluşan ve rakibini çalımladıktan sonra oldukça hızlanan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına kadar girerek yerden ortasını yaptı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılılar öne geçti.
22' Galatasaray'dan etkili atak! Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, yay üzerindeki İlkay'a pasını aktardı. İlkay Gündoğan, tek topla Yunus'ü gördü. Yunus Akgün'ün gelişine volesi üstten auta gitti.
33' Galatasaray tehlikesi! Organize gelişen atakta Torreira'nın pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.
38' Karşı karşıya kaçtı! Rakip kaleye akınlarını sürdüren Galatasaray'da Leroy Sane'nin şık pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci son anda kurtardı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
51' Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Gueye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
54' Galatasaray gole yaklaştı! Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi2nin vuruşunu kaleci çıkardı.
68' Galatasaray'da Lucas Torreira, Kubilay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
82' GOL! Galatasaray farkı 2'ye yükseltti! Ön alan baskısıyla ceza sahasında topu kazanan Yunus Akgün, yay üzerindeki Gabriel Sara'ya pasını verdi. Rakibini çalımladıktan sonra topu sağ ayağına alan Brezilyalı futbolcunun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
88' GOL! Fark 3'e çıktı! Kasımpaşa takımının hazırlık pasları yaptığı esnada baskıyla topu kapan Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, rakibini çalımladı ve köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı böyle takip etti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.
Kasımpaşa Teknik Dİrektörü Emre Belözoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi bir araya geldi.
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta lacivert-beyazlıları konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.
Galatasaray Teeknik Direktörü Okan Buruk.
ICARDI'YE ÖZEL DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.
Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı
Galatasaray'da Mauro Icardi, sahaya kaptan olarak çıktı.
BAROS, TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.
Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.
Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.