Galatasaray, Kasımpaşa karşısında farkı kazandı! Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider kapattı

ICARDI'YE ÖZEL DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı