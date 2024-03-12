Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor