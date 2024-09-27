Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden sürüyor. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Futbolseverler de bu maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Galatasaray-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Kasımpaşa maçı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.



Rams Park’ta oynanacak mücadele, beİN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



KASIMPAŞA 11. SIRADA



Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.



GALATASARAY REKOR PEŞİNDE



Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.



Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.



Galatasaray, yarın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.



EV SAHİBİNDE TEK EKSİK



Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.



6 MAÇTA 20 GOLLÜK PERFORMANS



Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.



Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.



İKİ EKİP 41. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.



Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.



Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.