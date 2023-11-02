Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde girecek. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN 2 PUAN GERİSİNDE



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.



Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.