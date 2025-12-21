Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyenler, tarihe tanıklık etti! Mauro Icardi'den rekor
21.12.2025 22:22
İHA
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.
Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.
32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.
Galatasaraylı Mauro Icardi, attığı golün sevincini böyle yaşadı.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevinci.
TARAFTARDAN ÖZEL DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.
Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı