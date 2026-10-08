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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

08.10.2026 23:40

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
DHA

8'e 2 pas çalışmasından bir kare.

DHA
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Pas ve taktik çalışmasının yapıldığı idmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Galatasaray , Süper Lig’in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

 

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

 

Galatasaray Süper Lig’in 7'nci haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park ’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.