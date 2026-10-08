Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
08.10.2026 23:40
DHA
8'e 2 pas çalışmasından bir kare.
Pas ve taktik çalışmasının yapıldığı idmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, karşılaşma saatini beklemeye başladı.
Galatasaray , Süper Lig’in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Süper Lig’in 7'nci haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park ’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.