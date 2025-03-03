Galatasaray - Kasımpaşa maçının kaderine etki eden olay: 80. dakikada değişiklik ve taraftar isyanı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'de değişiklik yapmadı ve Kasımpaşa karşısına aynı 11 ile çıktı. Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinde rotasyona gitmiş, 11 farklı oyuncuya görev vermişti. Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Alvaro Morata ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.



OKAN BURUK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti. Takımın başında Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu yer aldı. Müsabaka öncesinde Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.



FERNANDO MUSLERA DEVLEŞTİ



Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçının ilk yarısında kalesinde adeta devleşti.



Son haftalardaki performansıyla sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilen Fernando Muslera, ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çekti.



İlk devrede 4 kritik kurtarış yapan Fernando Muslera, takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesinde büyük rol oynadı.



Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasının solundan vuruşunu yapan Brekalo, Fernando Muslera'yı geçemedi. Uruguaylı kaleci, kapattığı köşede meşin yuvarlağı kornere çeldi.



26. dakikada ise savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Fall'un vuruşunda açıyı iyi kapatan tecrübeli file bekçisi, bir kez daha gole izin vermedi.



İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, bu kez de Claudio Winck ile tehlikeli geldi. Winck'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta soluna adeta uçan Muslera, meşin yuvarlağa son anda dokundu ve golü önledi.



İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU



Temponun yüksek olduğu maçın ilk yarısı sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarısı ise adeta gol düellosuna dönüştü.



Kasımpaşa önce 52. dakikada Ben Ouanes ile eşitliği yakaladı sonrasında ise 61. dakikada Brekalo ile 2-1 öne geçti.



9 dakikada kalesinde 2 gol gören Galatasaray ise yaşadığı şoku çok hızlı bir şekilde atlattı. 69. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın ortasına iyi yükselen Mario Lemina'nın kafası ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi. 2 dakika sonra Fernando Muslera'nın uzun topuyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.



80. DAKİKADAKİ DEĞİŞİKLİK MAÇIN KADERİNİ ETKİLEDİ



Karşılaşmanın 80. dakikasına gelindiğinde Galatasaray'da Mario Lemina ve Eren Elmalı kenara gelirken, Carlos Cuesta ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten 5 dakika sonra Galatasaray ceza sahası içinde topa hareketlenen Kasımpaşalı Can Keleş, Cuesta ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

