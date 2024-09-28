Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.



Zorlu müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.

Sarı-kırmızılılar ile lacivert-beyazlılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Şansalan’a AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.