Galatasaray kayıpsız devam etmek istiyor: Hedef 3 puan, rakip Konyaspor

Galatasaray, Süper Lig'deki kayıpsız ilerleyişini sürdürmenin peşinde.



Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır Frankfurt mağlubiyetinin ardından moral arayan sarı kırmızılılar, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Göztepe'yle puan farkını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.



Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, saat 20'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Bir maçı eksik Konyaspor ise bu sezon çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.

OSİMHEN Mİ ICARDİ Mİ?



Sarı-kırmızılılarda tedavisi sona eren Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı. Buruk'un tedbiren maça Icardi ile başlaması bekleniyor.



MUHTEMEL 11

Galatasaray:



Uğurcan

Singo - Davinson - Abdülkerim - Jakobs

Lemina - Torreira

Sane - İlkay - Barış

Icardi