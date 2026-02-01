Galatasaray-Kayserispor: İlk 11'de sürpriz
01.02.2026 16:36
Galatasaray ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
GALATASARAY'DA SON DURUM
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
İKİ EKSİK VAR
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaraylı Leroy Sane.
ÜÇ İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaraylı Lemina, maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynayamayacak.
LANG VE ASPRILLA'NIN İLK HEYECANI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir.
Takıma ara transfer döneminde katılan Lang ve Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.