Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig’in 3'üncü haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı
Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor mücadelesi hazırlıklarına başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
