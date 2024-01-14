Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları sorguluyor. İşte, Galatasaray-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...



Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.



Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.



GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Kayserispor maçı, 15 Ocak Pazartesi günü akşam saat 20.00'da başlayacak.



RAMS Park'ta yapılacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı takip edebilirsiniz.



GALATASARAY'DA 6 EKSİK



Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.



Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.



Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.